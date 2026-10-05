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Tópicos: Magazine | Televisión

Mauricio Pinilla tuvo su revancha en "Fiebre de Canto": repitió canción que lo hizo viral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista reapareció este domingo con una nueva interpretación de "Si tú no vuelves" de Miguel Bosé.

Mauricio Pinilla tuvo su revancha en
 Captura Chilevisión
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Mauricio Pinilla tuvo su revancha en "Fiebre de Canto" y volvió a enfrentarse a "Si tú no vuelves", la canción de Miguel Bosé que semanas atrás lo convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

En aquella primera presentación, el exfutbolista tuvo dificultades para recordar la letra y terminó utilizando su celular como ayuda memoria, situación que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó una ola de memes y comentarios.

La repercusión incluso llevó al exfutbolista a ser considerado para otros proyectos televisivos, mientras que el propio intérprete español reaccionó al momento compartiendo un vídeo utilizando el audio de la comentada presentación.

La revancha de Pinilla

Para esta nueva oportunidad, el exfutbolista decidió volver a interpretar el tema y lo hizo acompañado por Paulo Rojas, conocido por su tributo a Bosé en Chile, quien se sumó a la presentación para apoyarlo durante la canción.

"Trabajé para que viniera Miguel Bosé a cantar conmigo y mejorar esta versión, para regalarles una magia hoy día", comentó antes de subir al escenario, asegurando además que había ensayado la canción más de 200 veces.

Tras la presentación, el exfutbolista destacó el apoyo de Rojas y aseguró: "Él es el hombre clave, yo solamente fui un complemento".

La nueva versión también recibió comentarios positivos del jurado, con Luis Jara recordando la comentada presentación anterior y destacando que esta vez logró darle una nueva vida al tema.

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