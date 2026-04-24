Mega ficha a dos rostros de TVN

La grúa televisiva volvió a activarse en la pantalla chica, con Mega fichando a dos reconocidos rostros de TVN.

El movimiento que remece a la televisión local tuvo la señal de Vicuña Mackenna llevándose a los periodistas Nicolás Gutiérrez y Rafael Venegas.

Los profesionales dejarán la señal estatal para sumarse al equipo del nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo en Mega, cuyo nombre aún no ha sido confirmado.

Según Página 7, la salida de ambos periodistas se informó este jueves durante una reunión de pauta en TVN, quienes partirán a canal privado para abordar, con su experiencia en terreno, el proyecto de Arroyo enfocado en el servicio a la comunidad y que promete "conectar con la audiencia desde un lugar más directo, cercano y contingente".

La abogada, que se ha desempeñado como panelista, conductora y jurado de festivales los últimos 18 años, llegó a Mega en noviembre pasado tras siete años en TVN.