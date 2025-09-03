Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.0°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | MEGA

"El Internado" de Mega llama a elegir a sus próximos participantes en votación popular

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El reality será conducido por Tonka Tomicic.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"El Internado", el nuevo reality de Mega, hizo un llamado a escoger a sus nuevos participantes a través de una votación popular.

A través de su sitio web el canal dispuso una plataforma de votación para escoger a un hombre y una mujer para que ingresen al encierro, el cual será conducido por Tonka Tomicic.

Entre los hombres se encuentran los modelos e influencers Ellans de Santis y Benjamín Miranda, mientras que en las mujeres las opciones son las influencer La White Latina y Michelle Peint.

Los ganadores de esta votación -que estará disponible hasta el 15 de septiembre- se unirán a un grupo ya conformado por Di Mondo, Daniella Campos, Fernando Solabarrieta y Etienne Bobenrieth.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada