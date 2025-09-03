"El Internado" de Mega llama a elegir a sus próximos participantes en votación popular

"El Internado", el nuevo reality de Mega, hizo un llamado a escoger a sus nuevos participantes a través de una votación popular.

A través de su sitio web el canal dispuso una plataforma de votación para escoger a un hombre y una mujer para que ingresen al encierro, el cual será conducido por Tonka Tomicic.

Entre los hombres se encuentran los modelos e influencers Ellans de Santis y Benjamín Miranda, mientras que en las mujeres las opciones son las influencer La White Latina y Michelle Peint.

Los ganadores de esta votación -que estará disponible hasta el 15 de septiembre- se unirán a un grupo ya conformado por Di Mondo, Daniella Campos, Fernando Solabarrieta y Etienne Bobenrieth.