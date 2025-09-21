Síguenos:
Magazine | Televisión | MEGA

Emotivo homenaje en Meganoticias por la partida de un querido compañero

Publicado:
Cooperativa.cl

Este domingo será su funeral en el Parque Manantial de Maipú.

Emotivo homenaje en Meganoticias por la partida de un querido compañero
Mega confirmó este sábado el sensible fallecimiento de Claudio Toro Concha, destacado productor comercial de la señal.

El anuncio fue realizado en la edición de Meganoticias Actualiza Sábado, espacio donde la periodista Paloma Ávila le dedicó un emotivo homenaje y destacó el legado que Toro dejó en Megamedia durante sus cinco años de trabajo.

"Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido por todos nosotros. Claudio iluminó cada rincón de Megamedia con su generosidad y sonrisa", expresó Ávila en pantalla. Añadió que su partida deja un "silencio que pesa", pero también el recuerdo imborrable de su talento, calidez y las alegrías que compartió con colegas y amigos.

El funeral de Claudio Toro Concha se realizará este domingo 21 de septiembre en el Parque Manantial de Maipú, donde familiares, amigos y compañeros podrán despedirlo.

