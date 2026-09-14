"Hay manos negras": Neme reacciona a rumores sobre su salida de Mucho Gusto

José Antonio Neme reaccionó en pantalla a los rumores que apuntan a una eventual salida suya y de Karen Doggenweiler de "Mucho Gusto", luego de que ambos se ausenten del programa tras las Fiestas Patrias.

Este lunes, durante el programa, el periodista aseguró que las versiones sobre un supuesto reemplazo más prolongado llegaron hasta él durante el fin de semana.

"Voy a decir algo que es súper serio, porque lo leí el fin de semana en varios artículos", comenzó Neme, quien señaló que tiene "mucho respeto por los amigos de la prensa" y que considera que realizan "un trabajo de reporteo excepcional".

Neme apuntó a una "mano negra"

Asimismo, el conductor sostuvo que existe un rumor dentro de la industria sobre una posible modificación en la conducción del espacio matinal y apuntó directamente a una supuesta intervención al interior del canal.

"Existe un rumor a nivel de industria de que Karen y yo, por decisiones de 'manos negras' de este canal, y voy a denunciarlas, que no sé de dónde vienen, vamos a ser removidos de este programa", afirmó.

Según explicó, la versión apunta a que las ausencias de ambos animadores serían aprovechadas para probar nuevos rostros que eventualmente podrían permanecer más allá del período de reemplazo. "Hay una fuerza que se quiere apoderar de este programa", aseguró.

Neme también se refirió a su propio futuro en la señal y afirmó que, en caso de ser desvinculado del matinal, podría continuar trabajando en otros espacios de Mega. "Si a mí me sacan del programa, el canal solamente me tiene que indemnizar y me iré a La hora de jugar o me iré al trasnoche", señaló.

Finalmente, el comunicador cuestionó las publicaciones que hablaban de un supuesto "terremoto" en "Mucho Gusto" y planteó sus dudas sobre el origen de esas informaciones. "Probablemente, hay alguien que está filtrando información de este canal, instalando la idea de que nosotros estamos viejos y nos van a reemplazar (...) punto, no tengo nada más que decir", concluyó.