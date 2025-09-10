Mega oficializa el arribo de Constanza Santa María tras su salida de TVN

Este miércoles, Mega oficializó la incorporación de la periodista Constanza Santa María al canal.

Durante la emisión de "Meganoticias Alerta", la comunicadora visitó el set, siendo anunciada por Rodrigo Sepúlveda como el nuevo rostro del área de prensa, quien acompañará a Juan Manuel Astorga en "Meganoticias Prime".

"Voy a estar con Juan Manuel a partir del 29 de septiembre. También voy a estar en toda la cobertura política. Tenemos un equipo buenísimo que nos tiene preparado una batería de programas políticos. Solo te voy a adelantar... 'El Candidato'", reveló sobre sus proyectos en la señal.

Asimismo, el holding indicó que Constanza "se incorpora a un equipo humano de excelencia, para enfrentar los grandes desafíos que nos pone la industria de las comunicaciones a nivel global".

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto, Santa María anunció su salida de TVN, canal donde estuvo por casi cuatro años, conduciendo programas como "24 Horas" y "Estado Nacional".