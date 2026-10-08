"Mis artistas favoritos están muriendo": Claudio Michaux se enteró en vivo de la muerte de Cecilia

Claudio Michaux vivió un particular momento durante su react de "Fiebre de Canto", luego de enterarse en plena transmisión de la muerte de Cecilia, La Incomparable.

Todo ocurrió cuando el comediante estaba comentando la presentación de Camila Andrade, quien interpretó "Un compromiso", cuando Luis Jara recordó a la reconocida cantante nacional y le dedicó unas palabras.

En este contexto, el integrante de "El Club de la Comedia" preguntó por la edad de Cecilia, sin saber que la artista había fallecido en julio de 2023.

"¿Qué? ¿Murió? ¿Cuándo?", reaccionó sorprendido el comediante, mientras intentaba procesar la información que acababa de recibir.

Tras confirmar que el fallecimiento había ocurrido tres años atrás, Michaux volvió a reaccionar: "¿Hace 3 años murió Cecilia?".

El momento continuó con una particular reflexión del comediante, quien comentó entre risas y sorpresa: "Todos mis artistas favoritos se están muriendo", recordando también que se había enterado después de la muerte de Zalo Reyes.