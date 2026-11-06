Movilh e Iguales denuncian transfobia de Patricia Maldonado en "Vértigo"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales arremetieron nuevamente contra Patricia Maldonado por sus dichos transfóbicos en el último capítulo de "Vértigo", el estelar de Canal 13.

Durante su participación en el programa de este jueves, que tuvo a Stefan Kramer imitando a la polémica opinóloga, Maldonado fue consultada por las críticas que ha recibido respecto a sus declaraciones transfóbicas, insistiendo en su posición y asegurando -sin pruebas- que "a los niños querían hormonizarlos en Chile. No te olvides de 5 años; de 4 o 5 años había que hormonizarlos".

"Solo que a mí no me va una minoría a obligar a decirle mujer a una persona que es hombre, biológicamente es hombre", agregó, declaraciones que fueron cuestionadas en vivo por Valeria Luna y María José Castro, conocidas como "Las Amikas", en el react del programa.

Tras la emisión de "Vértigo", ambas organizaciones cuestionaron las palabras de Maldonado en un programa de televisión abierta en horario estelar, denunciando sus dichos ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Desde el Movilh expresaron que "resulta especialmente grave que se invoque reiteradamente a los niños como argumento para negar derechos, mientras se difunden falsedades sobre su atención de salud. No existe una práctica médica consistente en hormonizar a niños de cuatro o cinco años por expresar una identidad de género".

"Confundir deliberadamente estos procesos con una supuesta hormonización masiva de niños pequeños es falso, una desinformación interesada", aseguraron.

Mientras que desde Iguales cuestionaron que Canal 13 le diera micrófono a Maldonado para instalar "desinformación".

"Patricia Maldonado puede opinar lo que quiera. Lo que no puede es instalar datos falsos sobre niñas, niños y adolescentes trans en la televisión abierta, y Canal 13 no puede mirar para el lado", señaló María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales.