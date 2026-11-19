El actor estadounidense Larry Poindexter falleció a los 66 años, luego de sufrir un atropello en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el portal Deadline, que detalló que el accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando el intérprete cruzaba una calle en el sector de Studio City y fue embestido por un vehículo, sufriendo diversas lesiones, entre ellas fracturas en las costillas.

Poindexter tenía programada una cirugía para tratar esas heridas durante la mañana del miércoles 18 de noviembre, pero murió repentinamente antes de ingresar al procedimiento. Hasta ahora, no se ha informado una causa médica oficial de su fallecimiento ni se ha establecido que haya sido consecuencia directa del atropello.

La trayectoria de Larry Poindexter

Durante sus más de cuatro décadas de carrera, el actor tuvo una breve participación en la primera temporada de "Friends", donde interpretó a Dave, un bombero que apareció en el episodio "The One with the Candy Hearts".

También formó parte de producciones como "Days of Our Lives", donde dio vida a Ben Welch y posteriormente al sacerdote Father Louis, además de participar en "JAG", "General Hospital,Santa Barbara,Will & Grace" y "CSI: Crime Scene Investigation".

En cine, participó en "17 Again" (2009), comedia protagonizada por Zac Efron y Matthew Perry, quien interpretó a la versión adulta del personaje principal. En la película, Poindexter dio vida al decano de la escuela.