Neme dio su opinión sobre la imitación de Kramer en "Vertigo"

El periodista y conductor José Antonio Neme reaccionó a la imitación que hizo el comediante Stefan Kramer en la reciente emisión de "Vértigo".

Según la figura de "Mucho Gusto", no vio el episodio en vivo pero sí al día siguiente videos cortos en redes sociales.

"Siempre es cómico", dijo a Zona Latina, aunque reparó que "los pocos que vi, no son chistes que yo haría".

Neme argumentó que pensó que en la rutina Kramer "hablaría de otras cosas como de política o la contingencia, temas más parecidos a lo que hacemos en el matinal".