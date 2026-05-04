"No fue por plata": Claudia Conserva y Yazmín Vásquez aclararon motivo de vieja pelea

Este lunes, el programa "Milf" volvió a las pantallas tras tres años fuera del aire, marcando su regreso en una nueva etapa a través de Canal 13, señal que apostó por el retorno del espacio de conversación femenina con su formato original.

El programa, que había finalizado en 2023, retomó sus transmisiones con el regreso de Claudia Conserva junto a Yazmín Vásquez y Maly Jorquiera, reuniendo nuevamente al trío que lideró el espacio en su etapa anterior.

En su reestreno, el espacio alcanzó un peak de 2.500 conectados en vivo, marcando así su retorno con cifras positivas en su nueva etapa.

Yazmín y Claudia explican su pelea

Sin embargo, uno de los temas que más marcó la conversación fue el quiebre entre Yazmín Vásquez y Claudia Conserva, quienes abordaron en pantalla las razones de su distanciamiento.

"No fue un tema de plata", afirmó Vásquez, descartando de forma categórica una de las versiones que circularon públicamente sobre el conflicto.

En esa línea, explicó que "fue una cuestión de formas, de cómo se dieron las cosas", agregando que la situación se produjo en un momento complejo y que no lograron resolverlo en su momento.

Por su parte, Conserva señaló que el quiebre "tomó por sorpresa a Maly", en referencia a Maly Jorquiera, y reconoció que el distanciamiento se dio en medio de circunstancias personales que afectaron la relación.

Finalmente, ambas coincidieron en que con el paso del tiempo lograron retomar el diálogo, lo que permitió cerrar el conflicto y concretar su reencuentro en esta nueva etapa de "Milf".