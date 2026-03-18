"No puedo ser mamá": Betsy Camino confesó complejo presente y envió potente mensaje en "Fiebre de Baile"

Un potente mensaje envió Betsy Camino en el último episodio de "Fiebre de Baile", donde además reveló un complejo presente de salud.

Tras presentar un baile inspirado en la película "Coco", la cubana se tomó un momento para dirigirse a Vasco Moulian y encararlo por los comentarios que este había hecho sobre su cuerpo.

"Hay algo que a mí no me gustó y esto quiero que sepas que te lo voy a decir con mucho respeto. Vi en varios programas que usted habló de mi cuerpo y hablaba de que éramos como una generación de cristal, que no se podían decir las cosas", comenzó diciendo la bailarina.

"Hay ciertas cosas en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan. Y no es por un tema de belleza, porque, si fuera por eso, no me expongo acá a que me digan 'gorda' o 'panzona', porque tengo las lucas para ponerme en un quirófano y tunearme de arriba a abajo. Hay mucha más historia detrás de los cuerpos", explicó Camino.

En ese sentido reveló que "yo no menstrúo, no ovulo. Y cuando una mujer no ovula, acumula un montón de líquidos en su cuerpo, insomnio, vómitos, mareo. Estoy en un tratamiento que, desgraciadamente, es lo que yo más quiero ahora y no puedo ser mamá".

Ante esta situación Moulian no tuvo otra opción que disculparse públicamente, asegurando que no se volverá a repetir.

Luego Betsy Camino encaró al influencer George Trujillo, que se encontraba en el público, por haberle "recomendado" que bajara de peso. "Muéstrame tu six pack y me callo la boca", lo desafió la cubana.