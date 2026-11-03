"Nunca quise pegarle al chef": ex MasterChef aclaró el origen de su icónico meme

Una de las frases más recordadas de "MasterChef Chile" volvió a tomarse las redes sociales, luego de que Valentina Ramos, exparticipante de la tercera temporada, aclarara el verdadero origen del meme "Hay que pegarle, quiero pegarle", que se viralizó tras su paso por el programa.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cocinera conversó con una amiga sobre el registro que la hizo conocida en internet y explicó que sus palabras originales fueron distintas a las que finalmente aparecieron en pantalla.

"Tú cachai que todo eso lo editan, entonces yo dije: 'Puta, no hay cómo pegarle el palo al gato' y después salió, 'hay que pegarle, quiero pegarle'", relató.

La explicación sorprendió a su acompañante, quien quiso saber si realmente nunca había tenido la intención de agredir a uno de los integrantes del jurado. "No, qué le voy a querer pegar al chef yo, ¿de a dónde?", respondió Ramos entre risas.

"Ahora saben todos, así que de verdad, yo al chef nunca le quise decir eso", agregó la exparticipante, quien también recordó que, después de que el registro se viralizara, decidió conversar con Sergio Nakasone, productor del espacio en aquella época.

De hecho, Ramos insistió en que la frase fue sacada de contexto por el montaje televisivo y reiteró cuál había sido su comentario original: "Yo no le dije al chef, 'hay que pegarle, quiero pegarle'. Fue así textual: 'no hay cómo pegarle el palo al gato'. Edición... hicieron lo suyo", concluyó.