Pedro Ruminot anuncia su salida de "Socios por Chile": "Debo recuperar mi salud"

El comediante Pedro Ruminot anunció su salida del programa "Socios por Chile" luego de seis años.

A través de sus redes sociales, Ruminot comunicó que este domingo se emitió el último episodio de la actual temporada del espacio de Canal 13 y que no continuará participando en el proyecto.

"Me voy contento porque salgo en un buen momento del programa. Creo que los lindos proyectos deben terminar arriba, con la preferencia de la gente y su cariño y no agotar con nuestra presencia, espero que se haya logrado", indicó el humorista.

Sobre sus razones para abandonar "Socios por Chile", Pedro Ruminot señaló que "quiero dedicarme en profundidad a mi carrera de comediante y también tener el tiempo que requieren mi esposa y mis cuatro hijos".

"Asimismo debo recuperar mi salud que no está pasando por un buen momento y es necesario parar un poco", agregó.

Sobre Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, Ruminot dijo que "estaré siempre agradecido de sus consejos tanto profesionales como humanos y serán siempre parte de los más lindos recuerdos que me llevaré; viajes, momentos únicos y risas interminables. Éxito en todos los futuros proyectos de los dos".