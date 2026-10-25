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Tópicos: Magazine | Televisión

Rafael Araneda revela razones para volver a vivir a Chile con su familia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Es "una decisión más que racional, emocional, del corazón", dijo el conductor del Festival de Viña.

Rafael Araneda revela razones para volver a vivir a Chile con su familia
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Luego de vivir siete años en Estados Unidos, Rafael Araneda reveló las razones de su vuelta a Chile para vivir con su familia.

En conversación con El Mercurio, el conductor del Festival de Viña dijo que, aunque sigue viajando a EE. UU. y México por compromisos laborales, hace unos meses estableció junto a Marcela Vacarezza y sus hijos vivir en el país.

"Volver a instalar nuestro centro de operaciones en Chile pasa por una decisión más que racional, emocional, del corazón", dijo Araneda. "Pasa por lo mucho que extrañamos a nuestras hijas", agregó.

Entre otras razones también está que el hermano de Vacarezza falleció en marzo pasado: "Marcela dijo: 'Yo no quiero estar lejos cuando toque una situación similar. Quiero aprovechar a mis papás'".

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