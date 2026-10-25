Rafael Araneda revela razones para volver a vivir a Chile con su familia
Es "una decisión más que racional, emocional, del corazón", dijo el conductor del Festival de Viña.
Es "una decisión más que racional, emocional, del corazón", dijo el conductor del Festival de Viña.
Luego de vivir siete años en Estados Unidos, Rafael Araneda reveló las razones de su vuelta a Chile para vivir con su familia.
En conversación con El Mercurio, el conductor del Festival de Viña dijo que, aunque sigue viajando a EE. UU. y México por compromisos laborales, hace unos meses estableció junto a Marcela Vacarezza y sus hijos vivir en el país.
"Volver a instalar nuestro centro de operaciones en Chile pasa por una decisión más que racional, emocional, del corazón", dijo Araneda. "Pasa por lo mucho que extrañamos a nuestras hijas", agregó.
Entre otras razones también está que el hermano de Vacarezza falleció en marzo pasado: "Marcela dijo: 'Yo no quiero estar lejos cuando toque una situación similar. Quiero aprovechar a mis papás'".