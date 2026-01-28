Raimundo Cerda fue eliminado de "Fiebre de Baile": Faloon acusó "voto de odio"

En su recta final, "Fiebre de Baile" vivió una nueva jornada de eliminación este martes por la noche.

En la última emisión, Princesa Alba, Luis Jara JR. "Mellow" y Raimundo Cerda se enfrentaron en la pista de baile buscando un lugar en la última semana del programa.

Tras presentarse, la cantante logró obtener la calificación más alta de la velada, dejando en la cuerda floja a los otros participantes.

Posteriormente, se revelaron los votos del público, donde Mellow se salvó con el 55% de los votos, mientras que el ex "Gran Hermano" se llevó el 16% -perteneciendo a Princesa Alba el 29% restante.

"Tenemos que despedir a Rai, se convierte en nuestro próximo eliminado. Ahí está el llanto de Faloon en backstage. Queremos agradecerte, avanzaste mucho en esta competencia, por Dios que terminaste bailando increíble", dijo Diana Bolocco.

Faloon reacciona a la eliminación de Rai

A través de redes sociales, Faloon Larraguibel, participante del programa y pareja de Cerda, se refirió a la eliminación del joven, cuestionando la decisión de los televidentes.

"Tengo mucha pena. Pero me genera mucho ruido el odio, porque de verdad fue un voto de odio. No porque tu favorito sea uno, sino porque odias al otro", expresó en sus historias de Instagram.

Bajo esta línea, la exYingo añadió: "De odio no se vive. El odio no te paga las cuentas. Dedícate realmente a construir un futuro, a trabajar. Porque sí, te puedes organizar para eliminar una persona, pero no puedes eliminar lo que tienes aquí adentro, de verdad".

"O sea, meterte a redes sociales solo para tirar odio, es porque estás muy mal de acá (adentro). Solo eso les quería decir y yo sí les mando mucho amor", sentenció.