Ratifican multa contra canal por emitir documental morboso y cruel de origen ruso

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad y dejó a firme la multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que aplicó la autoridad reguladora a Canal Dos S.A., por exhibir en horario diurno un documental con imágenes truculentas, por su morbosidad y crueldad a través de Telecanal.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó al canal con cerca de 2,17 millones de pesos por emitir el documental "II Guerra Mundial: Destapando Falacias - Parte II" el 22 de junio de 2025, incluyendo un segmento entre 15:42 y 15:43 horas con "imágenes de archivo correspondientes a campos de concentración y exterminio, fosas comunes, prisioneros de guerra y víctimas de enfrentamientos bélicos propios del conflicto histórico reseñado".

La producción audiovisual fue desarrollada por el canal ruso RT (Russia Today) y busca relevar el rol de la Unión Soviética (URSS) en la derrota del nazismo.

Los ministros Jaime Balmaceda, Karola Silva y Rodrigo Carrasco descartaron una infracción en la decisión del fiscalizador, porque "la referencia al concepto 'naturaleza cruenta' de las imágenes exhibidas por cierto que resulta subsumible en la categoría de 'excesiva violencia' o 'truculencia' a que se refiere el ordenamiento sectorial y constituye sólo una forma lingüísticamente diversa de referirse a un mismo fenómeno".

Además, se descartó "desproporcionalidad" en la sanción, pues -enfatiza el fallo- "se reguló en la parte más baja del extremo inferior del rango que prevé la ley".

En su alegato, el CNTV recordó que "el régimen de protección de la niñez y juventud dentro de la franja horaria que media entre las 6:00 y las 21:00 horas ostenta un estatus prioritario conforme a la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 21.430".

En mayo pasado cesaron las transmisiones de Telecanal, a raíz de la caducidad total de sus concesiones digitales, tras no implementar la cobertura exigida por la ley 20.750, y luego de haber también sido sancionado por la retransmisión de contenido de terceros, en este caso la cadena rusa RT, que en la práctica se "tomó" la señal del otrora Canal 2.