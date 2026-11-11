Alonso Guajardo, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informó este miércoles en Cooperativa que Santiago mantendrá máximas por sobre los 30 grados hasta el viernes, pero advirtió que el panorama dará un "sorpresivo" giro a partir del sábado.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo indicó que en la Región Metropolitana se espera "el peak de las temperaturas para el día de mañana", que podría llegar hasta 36 grados, calor promedio que se extenderá hasta la jornada del viernes.

Sin embargo, el experto pronosticó "llovizna para el día sábado en sectores de cordillera de la costa", en la Región de Valparaíso, y el domingo "ingresará una baja segregada con precipitaciones" en la Región Metropolitana: "Los montos son bajitos, pero esta primavera igual nos puede sorprender", advirtió.

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