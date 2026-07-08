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Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

"El juicio de los ex" sale de pantalla tras 10 episodios al aire

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa satélite de "Volverías con tu ex? 2" es conducido por Julio César Rodríguez.
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Mega anunció que este miércoles se emitirá el décimo y último episodio de "El juicio de los ex", el programa satélite que acompaña a su reality "Volverías con tu ex? 2".

El canal informó que el espacio saldrá del aire ya que cumplió "su exitoso primer ciclo de 10 capítulos en tv abierta" y que ahora continuará próximamente a través de plataformas digitales.

"El programa cumplió con su objetivo estratégico de amplificar, expandir y profundizar en las diversas historias que articulan a '¿Volverías con tu ex? 2'", complementó Mega.

Durante su tiempo al aire, "El juicio de los ex" logró un rating promedio de 312.677 personas por minuto, mientras que en el el ecosistema digital su contenido acumula 42.924.606 de reproducciones.

 

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