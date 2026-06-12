"Fui el hazmerreír". Guarén revela humillación que marcó ruptura con Nico Solabarrieta

La influencer Valentina "Guarén" Torres reveló un humillante momento que la llevó a replantearse su relación con Nicolás Solabarrieta.

En el reality "¿Volverías con tu ex? 2", la joven aseguró a Sofía Latorre que no ve posible retomar el romance con el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara.

"Yo sé en mi cabeza que jamás voy a volver con él, con todo lo que me costó terminar con él", partió diciendo.

Y agregó: "Fui el hazmerreír de muchas minas. No solo por esto, por las conversaciones... son miles de cosas más que después pienso y digo: 'Soy una idiota'".

El momento que cambió todo

Según el relato de Torres, tuvo una conversación con el exfutbolista durante una fiesta de Año Nuevo, donde mencionaron una posible reconciliación.

"Me decía 'te amo mucho, tenemos que mejorar' (...) Nos vimos en el carrete de Año Nuevo y se acercó a mí, me abrazó y me dijo: 'Valentina, tú sabes que aunque le dé un beso a otra persona, yo siempre te voy a amar'. Y nada... me lo agarré ahí. Obviamente caí rendida a sus pies", recordó.

Si bien, la examiga de Fran Maira aceptó acompañarlo a un after, todo se volvió incómodo para ella al momento de llegar al lugar.

"Cuando entré toda la gente empezó a mirar y a decir: 'Oh, ahí viene la Guarén'", mencionó a su compañera de encierro.

Minutos después, la chica reality vio a Solabarrieta en compañía de otra mujer: "La mina baja, me mira, pasa comiendo un chicle y riéndose".

"Ahí fue cuando llega Nicolás y fue cuando me sentí más estúpida todavía, porque me trató de dar un beso y me dice: 'Te estuve buscando todo el rato'. Ahí le dije: '¿Tú crees que soy estúpida?'. Lo empujé y le empecé a gritar", explicó.

"Cuando salí, la gente mala leche me hacía gestos de 'cornuda'. Ahí dije basta y lo bloqueé (...) Es que no sé si soy una loca de mierda, porque me disocio y me cae bien, pero después me entra todo esto y pienso que en cualquier minuto vamos a explotar de nuevo", agregó.