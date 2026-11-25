"Gran Hermano Chile" prepara su regreso a las pantallas de Chilevisión con una nueva temporada que tendrá a 20 participantes desconocidos, quienes serán parte de la convivencia dentro de la casa.

El casting se encuentra en su etapa final y ha reunido a más de 10 mil postulantes que buscan convertirse en uno de los jugadores del reality, que tendrá emisión de domingo a jueves y transmisión en vivo las 24 horas.

Una de las principales novedades será la Casa de Cristal, cuya ubicación fue confirmada este miércoles en Arauco Maipú, donde cuatro aspirantes convivirán durante cinco días en una vivienda transparente, a la vista del público.

La dinámica ya se ha realizado en otros países, como Brasil, Colombia y Portugal, y en esta ocasión será el público quien decida, mediante votación, cuál de los cuatro participantes se convertirá en el primero en ingresar al reality.

La convivencia podrá seguirse a través de la aplicación MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión.

Las novedades de la tercera temporada

En tanto, el panel ya confirmó la participación Cony Capelli, ganadora de la primera temporada; Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya sin glamour y finalista de la primera edición; y Gala Caldirola, quien si bien no participó en "Gran Hermano", cuenta con experiencia en otros realities.

Entre las novedades de la programación, los domingos serán las eliminaciones y los lunes el recién eliminado llegará al estudio, mientras que los sábados se emitirá la cena de nominados. Además, el reality tendrá espacios en "Primer Plano" y "Plan Perfecto", junto a una parrilla de contenidos digitales que incluirá reacts, entrevistas y revisiones de los momentos más destacados.

La tercera temporada de "Gran Hermano Chile" tendrá como nuevo conductor a José Miguel Viñuela y llegará próximamente a las pantallas de Chilevisión.