"La Chama" tras salida de Gran Hermano: "Quiero volver a la casa"

Una fuerte discusión entre Alexandra Méndez, reconocida como "La Chama" y Angélica Sepúlvida terminó con la salida de la venezonala de "Gran Hermano", y recientemente, confesó que no descarta como posibilidad el volver al encierro.

Después del altercado, la producción del reality tomó la decisión de sancionar a la jugadora, medida que no fue para nada de su gusto por lo que tomó sus maletas y se fue de la competencia.

"Extraño a mis compañeros"

En una nueva aparición después de días sin publicaciones en redes, Chama fue consultada por su amiga Daniela Aránguiz, quien viajó a Argentina, con respecto al incidente que terminó con su renuncia.

"Estuve mal adentro y obviamente cuando salí también, por eso no me conecté con nadie de mis seguidores. No tenía ánimos, estuve llorando un montón, ahora con el trato del psicólogo y con tu visita ya me siento mejor. Aparte ver el cariño de tanta gente, yo pensaba dentro que estaba quedando fatal, pensaba que me estaban metiendo en el mismo saco que Angélica", introdujo.

"La Chama" explicó que su salida del encierro se debió a que no quería que su imagen saliera perjudicada, ya que trabaja con marcas.

"Mi angustia era esa, que mi imagen se viera afectada. No quería pelear con ella y llegar a las vulgaridades igual que ella, pero ya era demasiado", complementó, al dejar abierta la posibilidad, por lo menos desde su parte, de reintegrarse a la competencia.

"Extraño a mis compañeros, las cosas no son como se vieron. Quiero volver a la casa y ver a mis compañeros", declaró.

Para cerrar, Aránguiz invitó a sus seguidores a apoyar a su amiga cuando comience el repechaje y así pueda regresar a "la casa más famosa del mundo".