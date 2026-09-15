Oriana Marzoli revela a la Guarén quién filtró su romance con Matías Vega

Oriana Marzoli ingresó a la casona de "Volverías con tu Ex? 2" y rápidamente generó revuelo entre los participantes al protagonizar una dinámica de preguntas y respuestas.

Durante la conversación, la venezolana con acento español le preguntó a Valentina Torres, conocida como la Guarén, y a Nicolás Solabarrieta si sabían quién había revelado públicamente el romance que la influencer mantuvo con Matías Vega.

"¿Tú sí sabes públicamente quién fue la persona que dijo lo tuyo con Mati?", preguntó Oriana, ante lo que Guarén y Nicolás aseguraron desconocer la identidad de quien entregó la información.

La estrella de telerrealidad entonces entregó una pista sobre la persona involucrada: "Es una persona que tú crees que te tiene aprecio".

La inesperada revelación

Luego, Marzoli apuntó directamente a la familia de Solabarrieta y aseguró que quien habría entregado la información fue su madre, la periodista Ivette Vergara.

"Fue tu madre", lanzó, provocando la sorpresa de Nicolás y Guarén, mientras el exfutbolista respondió: "¿¡Mi madre!? Tendría que verlo".

Ante la incredulidad de Solabarrieta, la exchica reality insistió en la información y aseguró: "No, esto te lo estoy jurando yo por la mía".

La revelación dejó sorprendida a la examiga de Fran Maira, quien anteriormente había comentado que mantenía una buena relación con su exsuegra.

Más adelante, Oriana también le preguntó a Nicolás su actual situación sentimental, ante lo que el exfutbolista aclaró que no ingresó al reality con la intención de retomar su relación con Torres.

"Yo no vine a reconquistar a Guarén, y eso lo dije desde el día uno, le tengo un montón de cariño y me nace abrazarla, pero eso no significa que quiera volver con ella", afirmó.