Pops se suma al reality "El Internado" en Mega: "Ahora vengo más madura"
La brasileña Paloma Fiuza se hizo conocida en el grupo Porto Seguro.
Mega anunció a la bailarina brasileña Paloma Fuizá "Pops" como la nueva participante de su reality show "El Internado".
La exintegrante del grupo Porto Seguro volverá a la televisión chilena a más de dos décadas de haberse hecho conocida en el programa "Mekano". "La gente tiene memoria de cómo era yo hace muchos años en Mekano. Ahora vengo más madura, con un poco más de carácter a diferencia de la Pops de 18 años", adelantó.
"Creo que mi dulzura también estará, porque a mí me gusta tratar a la gente bien, y me encanta que la gente se sienta bien cuando hablen conmigo", agregó Fuizá.
"Pops" se suma a un elenco integrado por Di Mondo, Fernando Solabarrieta, Daniella Campos, Arenita, Carla Ochoa y Luis Sandoval, entre muchos otros.