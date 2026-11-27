El arribo de José Miguel Viñuela en Chilevisión estará marcado por uno de los mayores desafíos de su carrera televisiva: liderar la nueva temporada de "Gran Hermano", espacio que regresa a las pantallas tras ser conducido anteriormente por Diana Bolocco.

En conversación con Cooperativa, el comunicador comparó este arribo con un "primer día de clases" y reconoció que el reality representa una exigencia superior a todos los formatos que ha encabezado en el pasado, desde "Mekano" hasta los matinales. Pese a ello, aseguró sentirse en plena madurez personal para asumir el reto a sus 52 años.

"¡Yo me siento la raja sobre los 50! Psicológicamente me siento mejor. Creo que todas las cosas que me han pasado son para estar aquí hoy día, por lo tanto, vengo mucho mejor preparado, vengo mucho más fuerte, más centrado, más tranquilo", afirmó.

Para llegar en óptimas condiciones al debut, Viñuela contó que se está preparando tanto física como psicológicamente, e incluso se reunió con Diana Bolocco apenas se confirmó su llegada al canal. En ese encuentro, la exconductora del espacio le entregó dos reglas fundamentales para no alterar el desarrollo del encierro.

"No transmitir información para dentro de la casa, porque si no los participantes están todos cachando qué pueden averiguar para ver cómo plantean su estrategia; y ver el reality todos los días", detalló.

Asimismo, el animador adelantó una de las novedades que marcará el inicio de esta temporada: una intervención urbana denominada "la casa de cristal" en el mall Arauco Maipú, donde cuatro aspirantes convivirán a la vista del público para que la audiencia elija mediante votación al primer jugador confirmado del programa.

Su debut en Olmué y planes en CHV

Más allá del reality show, Viñuela también asumirá la conducción del próximo Festival del Huaso de Olmué junto a Diana Bolocco, regresando al escenario de El Patagual tras triunfar en la edición anterior con su rutina de humor e imitaciones.

"Para mí hacer Olmué es hacer el festival más importante junto con Viña (...) Me encantaría que pudiéramos dejar un sello de cercanía con el público, yo creo que eso va a ser la característica principal de nosotros dos cuando estemos ahí arriba del escenario", concluyó, agregando que tras finalizar los meses de "Gran Hermano" espera retomar espacios de conversación y entretención familiar en la estación.