Revelan a los cuatro jurados de "Fiebre de Canto"
Chilevisión confirmó a Verónica Villarroel, Luis Jara, Emilia Dides y Vasco Moulian como los cuatro jurados de "Fiebre de Canto", el nuevo estelar que animará Diana Bolocco.
Chilevisión confirmó a Verónica Villarroel, Luis Jara, Emilia Dides y Vasco Moulian como los cuatro jurados de "Fiebre de Canto", el nuevo estelar que animará Diana Bolocco.
Chilevisión confirmó este domingo a los cuatro jurados de "Fiebre de Canto", el nuevo estelar del canal que pondrá a famosos a competir cantando en vivo.
La primera confirmada es Verónica Villarroel, soprano chilena con trayectoria en escenarios como la Royal Opera House de Londres y el Teatro alla Scala de Milán. La cantante lírica ha recibido en dos ocasiones el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, en las categorías música docta (2015) y ópera (2025).
También integrará el panel Luis Jara, cantante y animador que suma 13 discos de estudio y una Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar 2016. En televisión ha conducido programas como "¿Cuánto vale el show?,Vértigo" y "Mucho Lucho", y ya tiene experiencia como jurado en espacios de talentos como "Coliseo Romano" y "Mi nombre es".
Cabe recordar que en junio se hablaba de que una de las jurados sería la cantautora chilena Javiera Mena, pero finalmente se anunció a Luis Jara.
Emilia Dides, ex Miss Chile para Miss Universo e hija de la soprano Joanna Maffei, se suma al jurado del programa. La cantante ganó en 2018 la categoría de cantantes de "Rojo, el color del talento" y en 2025 fue jurado del Festival de Viña del Mar, certamen en el que además fue coronada Reina del Festival.
El panel lo completa Vasco Moulian, actor, director de teatro y animador, quien repetirá el rol de juez que cumplió en las dos ediciones de "Fiebre de Baile". Moulian partió su carrera como actor en teleseries como "Amor a domicilio,Adrenalina" y "Playa Salvaje", pasó por cargos ejecutivos en Canal 13 y en 2018 fue evaluador en una edición de "Rojo".
Animadora y participantes confirmados de "Fiebre de Canto"
La animación del programa estará a cargo de Diana Bolocco, mientras que entre los participantes confirmados hasta ahora figuran Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo, Etienne Bobenrieth, Julio Milostich, Nel Mauri, Juan Pedro Verdier y Camila Andrade.