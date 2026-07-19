Revelan a los cuatro jurados de "Fiebre de Canto"

Chilevisión confirmó este domingo a los cuatro jurados de "Fiebre de Canto", el nuevo estelar del canal que pondrá a famosos a competir cantando en vivo.

¿Quiénes son los jurados de "Fiebre de Canto"?

La primera confirmada es Verónica Villarroel, soprano chilena con trayectoria en escenarios como la Royal Opera House de Londres y el Teatro alla Scala de Milán. La cantante lírica ha recibido en dos ocasiones el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, en las categorías música docta (2015) y ópera (2025).

También integrará el panel Luis Jara, cantante y animador que suma 13 discos de estudio y una Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar 2016. En televisión ha conducido programas como "¿Cuánto vale el show?,Vértigo" y "Mucho Lucho", y ya tiene experiencia como jurado en espacios de talentos como "Coliseo Romano" y "Mi nombre es".

Cabe recordar que en junio se hablaba de que una de las jurados sería la cantautora chilena Javiera Mena, pero finalmente se anunció a Luis Jara.

Emilia Dides, ex Miss Chile para Miss Universo e hija de la soprano Joanna Maffei, se suma al jurado del programa. La cantante ganó en 2018 la categoría de cantantes de "Rojo, el color del talento" y en 2025 fue jurado del Festival de Viña del Mar, certamen en el que además fue coronada Reina del Festival.

El panel lo completa Vasco Moulian, actor, director de teatro y animador, quien repetirá el rol de juez que cumplió en las dos ediciones de "Fiebre de Baile". Moulian partió su carrera como actor en teleseries como "Amor a domicilio,Adrenalina" y "Playa Salvaje", pasó por cargos ejecutivos en Canal 13 y en 2018 fue evaluador en una edición de "Rojo".

Animadora y participantes confirmados de "Fiebre de Canto"

La animación del programa estará a cargo de Diana Bolocco, mientras que entre los participantes confirmados hasta ahora figuran Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo, Etienne Bobenrieth, Julio Milostich, Nel Mauri, Juan Pedro Verdier y Camila Andrade.