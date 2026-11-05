Sebastián Eyzaguirre insultó a Fran García-Huidobro y reconoció problemas económicos de "Sin Filtros"

Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, uno de los productores de "Sin Filtros", reconoció los problemas económicos y administrativos que afronta el programa digital de corte político y, de paso, insultó a Francisca García-Huidobro luego de que la animadora lo cuestionara por tener trabajadores sin sueldos.

El ex "CQC" sostuvo una entrevista con Gabriel Alemparte en la que abordó el "dramático momento personal y administrativo que remece la interna del programa", explicando que Gastón Calcagno, dueño de la productora que maneja "Sin Filtros", además de ser el cerebro legal y financiero del formato, sufrió una grave crisis de salud mental hace un mes, lo cual complicó el manejo del espacio.

Al quebrarse la comunicación con la empresa controladora del programa, todo derivó en un "crítico entramado financiero" y en una "parálisis administrativa" que golpea a "Sin Filtros", que recién recuperó su canal de YouTube tras verse obligado a transmitir en canales asociados.

Fue ahí donde Eyzaguirre, que ejerce como director de contenidos de "Sin Filtros", lanzó una dura crítica a los espacios de farándula y medios de comunicación que han informado sobre los problemas financieros del programa, apuntando directamente a las declaraciones de García-Huidobro en "Plan Perfecto" (CHV).

Sin mencionarla, sostuvo que, mientras enfrentaba un delicado momento familiar, "me estaba fumando a una conchuda diciendo en televisión que yo le debía plata a Pedro, Juan y Diego, los trabajadores de este programa que hemos hecho con tanto cariño, ventilando mi vida privada y mis supuestos privilegios -que los tengo, pero que me los gané en la vida trabajando, no robándole nada a nadie- con una desfachatez, con una impunidad asquerosa".