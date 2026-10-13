Bryan Cranston despidió a RJ Mitte, su hijo en "Breaking Bad": "Es especialmente devastador"

El actor Bryan Cranston emitió una sentida despedida para RJ Mitte, actor que falleció este lunes a 34 años y con quien compartió en la mítica serie "Breaking Bad".

Allí Mitte interpretaba a "Walter White Jr.", el hijo del astuto y peligroso narcotraficante inmortalizado por Cranston entre 2008 y 2013.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete aseguró estar "en una profunda desesperación" ante la muerte de "mi dulce hijo".

"Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con muchísima alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca —jamás— permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje de frente y con gran determinación", recordó sobre su trabajo en la serie de Vince Gilligan.

Sobre su contacto con Mitte, el actor indicó que "nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, tratando de ver cuándo podíamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro".

En ese sentido recalcó que "es especialmente devastador enterarse de que se quitó la vida", y sostuvo que "lo quería mucho y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de ella también".