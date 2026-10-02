Confirman nueva serie basada en la saga "Rápido y furioso"
Vin Diesel será uno de los productores ejecutivos de la obra.
Vin Diesel será uno de los productores ejecutivos de la obra.
La plataforma Peacock confirmó el desarrollo de una nueva serie basada en la exitosa franquicia de "Rápido y furioso".
Por ahora se sabe que Mike Daniels ("Sons of Anarchy" y "Pan Am") y Wolfe Coleman oficiarán como los escritores y los showrunner de la producción, mientras que Vin Diesel (el protagonista de las películas como "Dominic Toretto") será el productor ejecutivo.
Con 10 películas estrenadas, la saga de acción y automóviles ha ganado más de 7.300 millones de dólares y se ubica como la octava franquicia más taquillera de la historia del cine.
Se espera que la serie se estrene en 2028, el mismo año en que llegará a los cines "Fast Forever", la décimoprimera y última película de la saga "Rápido y Furioso".