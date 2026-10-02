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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Confirman nueva serie basada en la saga "Rápido y furioso"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Vin Diesel será uno de los productores ejecutivos de la obra.

Confirman nueva serie basada en la saga
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La plataforma Peacock confirmó el desarrollo de una nueva serie basada en la exitosa franquicia de "Rápido y furioso".

Por ahora se sabe que Mike Daniels ("Sons of Anarchy" y "Pan Am") y Wolfe Coleman oficiarán como los escritores y los showrunner de la producción, mientras que Vin Diesel (el protagonista de las películas como "Dominic Toretto") será el productor ejecutivo.

Con 10 películas estrenadas, la saga de acción y automóviles ha ganado más de 7.300 millones de dólares y se ubica como la octava franquicia más taquillera de la historia del cine.

Se espera que la serie se estrene en 2028, el mismo año en que llegará a los cines "Fast Forever", la décimoprimera y última película de la saga "Rápido y Furioso".

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