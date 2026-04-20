Equipo de "Sin senos sí hay paraíso" sufrió fatal ataque en Colombia: hay dos fallecidos

El equipo de la teleserie "Sin senos sí hay paraíso" fue víctima de un brutal ataque mientras se encontraban filmando, que terminó con la vida del presunto agresor y dos integrantes de la producción.

La noticia se dio a conocer luego de que el elenco de la serie compartiera un sentido mensaje en Instagram, dedicado a las víctimas: "Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de´Sin senos sí hay paraíso´(SSSHP) que fallecieron hoy".

Según reportes de People en Español, todo ocurrió el sábado 18 mientras filmaban en el sector de Santa Fe, Bogotá, cuando un sujeto apareció con un arma blanca y "agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima".

Como resultado de esta violenta riña, perdieron la vida un productor y un chofer que trabajaban en el rodaje. Asimismo, un tercer colaborador resultó lesionado durante el altercado y se encuentra actualmente hospitalizado.

Tras el trágico suceso, la compañía productora emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente los hechos, señalando que los hechos "han recibido la máxima atención por parte de la compañía desde el primer momento" y que se encuentran "en contacto constante con las familias de los fallecidos, asi como con un miembro adicional del equipo que resultó herido".

Elenco despide a víctimas de ataque

Conmocionada por la tragedia, la actriz Carmen Villalobos, protagonista de la saga, publicó un conmovedor mensaje, dedicado a sus compañeros.

"Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría", partió diciendo la intérprete, en referencia a que recibió un reconocimiento en los Premios India Catalina 2026.

"Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia ¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos", agregó.

Por su parte, Carolina Gaitán recordó a uno de sus compañeros mediante un posteo, escribiendo: "Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso".