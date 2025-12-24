Estrella infantil de Nickelodeon en situación de calle recibió ayuda de excolega

Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, ha generado revuelo este año entre los fanáticos de "Manual de Supervivencia Escolar de Ned" al revelarse que atraviesa un difícil momento personal.

Sin embargo, tras ser visto en situación de calle por segunda vez, su excompañero de reparto Daniel Curtis Lee -intérprete de Cookie en la serie-, fue al rescate del artista.

A través de Instagram, Curtis Lee mostró que fue en ayuda de su colega, llevándolo a cenar pizza y pagando la estadía de Chase en un hotel local, asegurándose de que pasara la noche en un lugar seguro debido a una importante tormenta pronosticada en el sur de California.

"Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned (Devon Werkheiser) en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo", escribió en el posteo, señalando a sus seguidores que Tylor pretende hacer transmisiones en vivo jugando videojuegos.

"Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto", explicó en el vídeo.

Además, el intérprete expresó su fe en la recuperación de su compañero: "Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo".