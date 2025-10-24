Síguenos:
Magazine | Televisión | Series

Frankie Muniz publicó foto junto a sus "hermanos" por el regreso de "Malcolm"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Erik Per Sullivan ("Dewey") no será parte de la serie.

Frankie Muniz publicó foto junto a sus
Frankie Muniz, el protagonista de "Malcolm in the middle", enloqueció a los fanáticos de la serie al publicar una foto junto a los actores Chris Masterson y Justin Berfield, sus hermanos en la producción.

"Me dijeron que no subiera esto aún, pero luego escuché esta canción ("Boss of me", el opening de "Malcolm")", aseguró Muniz al subir la foto junto a "Reese" y "Francis", sus "hermanos" mayores.

"Estoy muy emocionado porque vean los nuevos episodios. Extraño a mis hermanos", agregó el actor en la publicación.

Pese a la emoción de los fans de "Malcolm", uno de los temas más comentados en la publicación fue la ausencia del actor Erik Per Sullivan, el intérprete del legendario "Dewey", que no estará presente en los nuevos episodios de la serie.

Las + leídas
