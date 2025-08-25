Jerry Adler, el querido "Hesh Rabkin" de "Los Soprano", murió a los 96 años

El actor estadounidense Jerry Adler, conocido principalemente por su trabajo en la serie "Los Soprano", falleció a los 96 años.

En la aclamada serie de HBO Adler encarnó al recordado "Hesh Rabkin", un colaborador de "Tony Soprano" de origen judío que tiene fuerte influencia en la historia de la producción y que participa en las seis temporadas de la obra.

El actor tuvo una curiosa carrera: comenzó como productor de teatro en la década de los 50 y debutó como director teatral en la década del 70, pero no fue hasta 1991 que consiguió su primer trabajo como intérprete en la serie "Brooklyn Bridge".

De ahí en adelante continuó explorando su faceta de actor, acumulando casi 60 apariciones en diversos programas de televisión y más de una decena de películas.