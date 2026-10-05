La serie sobre Kenita Larraín que nunca llegó a estrenarse vuelve a salir a la luz con Pin Montané

La serie "Rubia de Ojos Celestes", inspirada en la vida de Kenita Larraín, vuelve a generar interés luego de que reapareciera el tráiler de una producción que fue grabada en 2020 y que finalmente nunca llegó a estrenarse.

El proyecto fue realizado por Vía X Films y Zapatilla Films, y estaba basado en el libro "Rubia de ojos celestes", biografía no autorizada de la modelo escrita por el periodista Sergio Marabolí.

En la producción, Josefina "Pin" Montané asumió el papel de la numeróloga, mientras que el elenco también contó con actores como Remigio Remedy, Michael Silva, Rodrigo Pardow, Matías Assler y Francisco "Chapu" Puelles.

El adelanto recrea algunos de los episodios más mediáticos de la vida de la modelo, con especial énfasis en el año 2004, incluyendo el quiebre de su matrimonio con Iván Zamorano y otros romances que marcaron su exposición pública.

Una producción que quedó guardada

El tráiler, de un minuto y 45 segundos, fue encontrado nuevamente por la productora entre sus archivos, según explicaron al compartir las imágenes en redes sociales.

"Hoy volvimos a encontrarnos con su tráiler en nuestro archivo. ¿Te gustaría ver esta serie?", señalaron, dejando abierta la posibilidad de que el proyecto pueda volver a despertar interés, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre su estreno.