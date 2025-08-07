Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Series

"The Paper", spin-off de "The Office", lanza su primer adelanto

La nueva serie seguirá a los empleados de un periódico en decadencia.

Este jueves, "The Paper", spin-off de la exitosa "The Office", presentó su primer tráiler.

Protagonizada por Domhnall Gleeson, la historia seguirá a un documental sobre el pequeño periódico en decadencia de Toledo, Ohio.

Sin embargo, la llegada de Ned Sampson (Gleeson) como el nuevo editor en jefe cambiará el caos cotidiano en el equipo del ficticio Toledo Truth Teller.

Entre varios elementos que conectan esta comedia con "The Office", está el regreso de Oscar Núñez como Oscar Martínez, quien ahora forma parte del diario.

La serie, que aún no confirma su disponibilidad en Latinoamérica, lanzará cuatro episodios el próximo 4 de septiembre a través de la plataforma de streaming Peacock.

