Stefan Kramer regresa a la TV de la mano de "Vértigo" en Canal 13

El comediante Stefan Kramer anunció su regreso a la televisión para participar de "Vértigo", el clásico programa de Canal 13 que volverá a emitirse en los próximos días.

En un clip promocional junto a los animadores Martín Cárcamo y Tita Ureta, Kramer apareció imitando precisamente al "Rubio Natural" para confirmar su presencia en el estelar.

Incluso se dio el lujo de "invocar" a Diana Bolocco, que animó "Vértigo" entre 2012 y 2018 junto a Cárcamo y que hoy es rostro de Chilevisión.

Según La Cuarta, Stefan Kramer será uno de los encargados del humor en este nuevo ciclo del programa.

"Vértigo" volverá a la pantalla de Canal 13 este jueves 15 de octubre en horario prime.