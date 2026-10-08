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Tópicos: Magazine | Televisión

Stefan Kramer regresa a la TV de la mano de "Vértigo" en Canal 13

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa vuelve a la pantalla este 15 de octubre.

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El comediante Stefan Kramer anunció su regreso a la televisión para participar de "Vértigo", el clásico programa de Canal 13 que volverá a emitirse en los próximos días.

En un clip promocional junto a los animadores Martín Cárcamo y Tita Ureta, Kramer apareció imitando precisamente al "Rubio Natural" para confirmar su presencia en el estelar.

Incluso se dio el lujo de "invocar" a Diana Bolocco, que animó "Vértigo" entre 2012 y 2018 junto a Cárcamo y que hoy es rostro de Chilevisión.

Según La Cuarta, Stefan Kramer será uno de los encargados del humor en este nuevo ciclo del programa.

"Vértigo" volverá a la pantalla de Canal 13 este jueves 15 de octubre en horario prime.

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