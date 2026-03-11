Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

"¿Te sientes identificado?": Maca Pizarro bromeó con la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los periodistas comandan la transmisión de Chilevisión durante el cambio de mando 2026.
En portada

En plena transmisión del cambio de mando 2026, la periodista Macarena Pizarro distendió el ambientre y lanzó un divertido comentario a su compañero Julio César Rodríguez.

Mientras comentaban la efusiva salida del exministro Juan Carlos Muñoz de La Moneda, la comunicadora aprovechó para repasar la gran noticia de su canal de los últimos días: la sorpresiva renuncia de Rodríguez a Chilevisión.

"Ahí va el ministro, arengando a su público... ¿JC se siente identificado con las despedidas?", le dijo al periodista, quien sólo atinó a reír. "No se nos vaya a emocionar con tanta despedida", agregó Pizarro.

"Voy a salir como Muñoz, arengando", respondió Julio César.

En portada