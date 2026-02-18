Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

"Teatro en Chilevisión" ya tiene fecha de estreno y elenco estable confirmado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Cristián Riquelme será el rostro ancla del programa.
Chilevisión confirmó la fecha de estreno y el elenco estable que tendrá el clásico programa "Teatro en Chilevisión", el cual regresa a la pantalla después de 12 años.

El actor Cristián Riquelme reemplazará a la histórica figura de Patricio Torres como el rostro ancla del programa junto a un elenco integrado por los ex "Detrás del Muro" María José Quiroz, Christian Henríquez y Kurt Carrera (que también estarán en "El Club de la Comedia").

Además el canal anunció que el espacio se emitirá 100% en vivo desde sus estudios en Machasa.

La fecha de estreno para "Teatro en Chilevisión" quedó fijada para el próximo sábado 7 de marzo en horario prime.

