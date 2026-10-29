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Tópicos: Magazine | Televisión | Telenovelas

A un año de la muerte de Héctor Noguera: "Machos" vuelve a las pantallas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Canal 13 confirmó el reestreno de la emblemática teleserie a 23 años de su debut.

A un año de la muerte de Héctor Noguera:
 Canal 13

La teleserie tuvo cifras récord de sintonía en 2003 y fue emitida en más de 40 países.

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A un año de la muerte de Héctor "Tito" Noguera, quien interpretó al patriarca "Ángel Mercader" en "Machos", la recordada teleserie de 2003 volverá a las pantallas de Canal 13.

La casa televisiva confirmó el reestreno de la emblemática telenovela a 23 años de su emisión original, sumándose al bloque de las tardes de lunes a viernes en la estación de Luksic.

Noguera, fallecido en octubre de 2025, dio vida al conservador y estricto padre de la familia "Mercader" que trata de controlar la vida de sus siete hijos hombres y lo que se espera, supuestamente, de un "macho" en la sociedad, sin importarle sus sentimientos o lo que deseen.

Los hijos fueron interpretados por Cristián Campos ("Alonso"), Rodrigo Bastidas ("Armando"), Felipe Braun ("Ariel"), Jorge Zabaleta ("Álex"), Gonzalo Valenzuela ("Adán"), Diego Muñoz ("Amaro") y Pablo Díaz ("Antonio"), quienes rindieron homenaje a su padre en la ficción meses después de su partida.

Fue una de las teleseries más exitosas de la historia chilena, con cifras récord de sintonía y con emisión en más de 40 países.

Por ahora, Canal 13 no ha confirmado la fecha para el reestreno de "Machos".

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