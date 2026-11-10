"Sucupira" renace como obra de teatro para celebrar sus 30 años

El alcalde "Federico Valdivieso" y la ya icónica "Olguita Marina" renacen a 30 años de estreno de "Sucupira", ya que la clásica teleserie de TVN está siendo adaptada en una obra de teatro.

Se trata de un proyecto impulsado por la Fundación Municipal de Cultura de Zapallar en el marco del trigésimo aniversario de la telenovela de 1996, siendo protagonizado por el actor Emilio Edwards y una veintena de vecinos de la comuna.

Bajo la dirección de Eduardo Cumar y con dramaturgia original de Víctor Carrasco, el montaje ciudadano ya se encuentra en la etapa de ensayos con un estreno programado para diciembre de este año.

Además, en el marco de las actividades por el aniversario de la teleserie, Zapallar realizará un homenaje al fallecido actor Héctor Noguera, quien quedó inmortalizado en el imaginario colectivo nacional como emblemático el alcalde de Sucupira.