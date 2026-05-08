"Yo soy Betty, la fea" puso fecha a su retorno a la televisión chilena

La teleserie más exitosa de todos los tiempos, "Yo soy Betty, la fea", fijó su regreso a la televisión abierta chilena.

A casi tres décadas de su estreno, la historia de "Beatriz Aurora Pinzón Solano" volverá a ser emitida por Canal 13 en su bloque de la tarde, comenzando este lunes 11 de mayo después del programa "La tarde es nuestra".

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la historia sigue a "Betty", una mujer inteligente con un look poco atractivo. Y es que, pese a salir con distinciones de un postgrado en Finanzas, el único empleo que consigue es como secretaria de presidencia en la empresa de modas Ecomoda, dirigida por el mujeriego "Armando Mendoza".

"La Peliteñida,Marcela Valencia,Hugo Lombardi,Inesita" y todo "El Cuartel" se transformaron en verdaderos íconos de la cultura popular, traspasando fronteras desde su estreno en 1999.

Emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y con más de 28 adaptaciones, sumó dos secuelas, "Ecomoda" y el reciente revival "Betty, la fea: la historia continúa", que ya cuenta con dos temporadas y una tercera en camino en el streaming Prime Video.