¡Y llegaron los meseros!: "Yo soy Betty, la fea" vuelve a las pantallas chilenas

A 26 de su estreno, la icónica teleserie "Yo soy Betty, la fea" regresará a la televisión abierta chilena.

La teleserie colombiana, escrita por el fallecido Fernando Gaitán, vuelve a Canal 13 en el bloque de la tarde, para deleitar nuevaente al público con su historia llena de romance, comedia, sátira social y memorables frases.

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la historia sigue a Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente con un look poco atractivo. Y es que, pese a salir con distinciones de un postgrado en Finanzas, el único empleo que consigue es como secretaria de presidencia en la empresa de modas Ecomoda, dirigida por el mujeriego Armando Mendoza.

Allí, Betty sorprenderá a todos con su astucia laboral mientras soporta las malas bromas de sus compañeros de labores, pero conocerá el peor lado de la industria de la moda cuando empiece a interesarse sentimentalmente en su jefe.

La producción, que se ha transformado en la teleserie más exitosa de todos los tiempos a nivel mundial, ha sido emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y cuenta con más de 28 adaptaciones.

Asimismo, Prime Video estrenó un revival en 2024, que sigue las aventuras de los personajes a más de dos décadas del fin de la historia original y que estrenará próximamente una tercera temporada.