"Deposítalo, Alexítico": Kramer trajo el multiverso de Don Francisco a la Teletón

El comediante Stefan Kramer llegó hasta la Teletón 2026 junto a todos los imitadores de Don Francisco, en un verdadero choque de universos junto a Felipe Parra, Beto Espinoza, Oscar "Oscarito" Álvarez y el propio Mario Kreutzberger.

Kramer inició su esperada presentación con una recopilación de imitaciones junto a Parra, incluyendo personajes como Diana, Naya, JC Rodríguez y Neme, para luego tener a todos los Don Francisco sobre el escenario del Estadio Nacional.

Junto con la participación del emblemático animador y una fallida lectura del cómputo, la presentación incluyó una alusión a la ya famosa frase de Leo Rey, gritando "Deposítalo, Alexítico".