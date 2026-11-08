Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

"Deposítalo, Alexítico": Kramer trajo el multiverso de Don Francisco a la Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Felipe Parra, Beto Espinoza y Oscar "Oscarito" Álvarez acompañaron al comediante en el Estadio Nacional.

 Teletón
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Stefan Kramer llegó hasta la Teletón 2026 junto a todos los imitadores de Don Francisco, en un verdadero choque de universos junto a Felipe Parra, Beto Espinoza, Oscar "Oscarito" Álvarez y el propio Mario Kreutzberger.

Kramer inició su esperada presentación con una recopilación de imitaciones junto a Parra, incluyendo personajes como Diana, Naya, JC Rodríguez y Neme, para luego tener a todos los Don Francisco sobre el escenario del Estadio Nacional.

Junto con la participación del emblemático animador y una fallida lectura del cómputo, la presentación incluyó una alusión a la ya famosa frase de Leo Rey, gritando "Deposítalo, Alexítico".

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada