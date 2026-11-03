Don Francisco llama a aportar a la Teletón: "Son momentos difíciles"

A tres días de celebrar la Teletón 2026 este 6 y 7 de noviembre, Don Francisco dio el vamos a la tradicional campaña de recaudación solidaria en un enfático llamado a donar al ser "momentos difíciles".

En la Casa Matriz de Banco de Chile, ubicada en Santiago, el conductor Mario Kreutzberger expresó que "este año necesitamos una ayuda de aquel más modesto, que podrá dar poquitito y otros que pueden dar un poquitito más, y las personas más poderosas, por supuesto, mucho más para que lleguemos a la meta, sino sería imposible".

"Son momentos difíciles, pero nosotros creemos que lo vamos a superar", declaró Don Francisco al conversar con "Mucho Gusto" (Mega), reconociendo que "siempre la Teletón ha enfrentado situaciones complicadas. En medio de una posible confrontación bélica, en medio de una separación y un quiebre ideológico de la gente, en medio de la pandemia… siempre lo hemos superado. Por eso esperamos nuevamente superarlo".

El histórico animador televisivo recalcó que la campaña de recaudación no comienza de cero, ya que "un 30 por ciento está comprometido, pero el 70 por ciento es la gente. O sea, de 44 mil millones, son aproximadamente 30 mil millones de parte del público".

Por ello, el pilar fundamental de la campaña insistió en que "necesitamos motivar a la gente lo más posible y lo antes posible, para que no sea a última hora, que no tengamos que sufrir y podamos celebrar".

Don Francisco también destacó que la celebración de este fin de semana coincide con el reconocimiento de la Teletón por parte del Estado: tras la promulgación de una nueva ley, impulsada por el Ejecutivo, se consagra el primer sábado de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Teletón y el domingo inmediatamente siguiente como el Día Nacional del Encuentro Familiar.

La jornada también contó con la participación del niño embajador de la campaña, Iaán Calderón, y los cantantes urbanos Princesa Alba y Sinaka que interpretaron el himno oficial "Súmate a lo que nos une", donde el artista modificó la letra para decir que "a Don Francisco le gusta perrear".