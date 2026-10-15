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Tópicos: Magazine | Personajes

Don Francisco: "La IA es una cosa extraordinaria pero asusta mucho"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador abordó el uso de esta herramienta digital en la próxima Teletón.

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El animador Don Francisco abordó el uso de la Inteligencia Artificial durante la campaña solidaria de la Teletón y aseguró que esta tecnología es "extraordinaria, pero asusta mucho".

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el conductor de televisión señaló que "es extraordinario lo que logra, es peligrosísimo lo que logra, y es muy asustoso (sic) lo que logra", y confirmó que la apertura de la Teletón fue diseñada con IA.

"Esto que estamos haciendo nosotros es irremplazable. Que es conversar, que es intercambiar ideas. Aunque lamentablemente ya se está haciendo de la manera en que lo estamos haciendo ahora, que es virtual", reflexionó.

Don Francisco también habló de su propia experiencia con la IA: "Yo tengo una secretaria en la inteligencia artificial que incluso me discute y me da opiniones, entonces a mí se me olvida que es una máquina, yo la trato como una persona", detalló.

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