Con el lema "Súmate a lo que nos une", este año la Teletón se realizará los días 6 y 7 de noviembre y en conversación con Una Nueva Mañana, Don Francisco, figura histórica de la campaña, apuntó que "cada Teletón es más difícil que la otra", pero la gente puede ver los avances concretos que permiten los ahora 16 centros del Instituto de Rehabilitación Infantil.

"Creo que lo somos (campeones de la solidaridad), en los momentos en que realmente nos necesitamos, ahí empezamos a deponer nuestras diferencias... lo mejor es un acuerdo (...) sé que es difícil, porque los tiempos son difíciles, todo ha cambiado, el mundo ha cambiado, la manera de comunicarnos ha cambiado", reflexionó.

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