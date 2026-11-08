Chile celebró el primer Día Nacional del Encuentro Familiar tras la Teletón 2026

Este domingo se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Encuentro Familiar, una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar y relevar la importancia de la familia como espacio de apoyo, acompañamiento y convivencia.

La instauración de esta fecha ocurre justo el día después del cierre de la Teletón 2026, cruzada solidaria que en su última edición superó la meta de 44 mil millones de pesos al recaudar, a través de donaciones, 46 mil millones.

Origen de la ley y vínculo con la Teletón

Esta nueva conmemoración fue establecida formalmente a través de una ley propuesta por Mario Kreutzberger, que fue promulgada el pasado 29 de octubre, y que dejó fijado que cada primer sábado de noviembre se celebre el Día Nacional de la Teletón, mientras que el domingo inmediatamente posterior corresponderá al Día Nacional del Encuentro Familiar.

Esta estructura legal permite institucionalizar ambas fechas de forma permanente para simplificar y optimizar el despliegue operacional y logístico que requiere la realización anual de la campaña solidaria en todo el país.

Celebración en Quinta Normal

Para conmemorar la instancia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que se desarrollaron más de 150 actividades gratuitas o con descuentos especiales a lo largo del país.

Uno de los puntos principales del encuentro se llevó a cabo en el Parque de la Familia, en la comuna de Quinta Normal, donde diversas familias vinculadas a los centros de rehabilitación de la Teletón compartieron con autoridades en medio de presentaciones musicales y juegos.

Polémica por dichos de ministra Wulf tras cita con influencer

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, abordó la polémica que se originó luego de que la influencer Catalina Schaerer, conocida como "Mamá sin caos" en redes sociales, fuera invitada a una reunión en la sede de la cartera, relacionada con el Día del Encuentro Familiar.

En dicha instancia, Schaerer grabó y posteriormente publicó un registro donde le planteó a Wulf que la actividad oficial podría encontrarse alejada de las necesidades y urgencias prioritarias que atraviesan actualmente las familias chilenas.

Ante la consulta, secretaria de Estado señaló que la jornada correspondía a una suerte de "Thanksgiving chileno" o Día de Acción de Gracias, cuyo propósito central era disfrutar al aire libre en torno a la naturaleza aprovechando los beneficios del día.

Sin embargo, la analogía empleada por Wulf desató inmediatas críticas desde la oposición, desde donde calificaron la declaración como una muestra de desconexión permanente de las autoridades frente a la realidad socioeconómica de las familias del país.

Frente a los cuestionamientos, la jefa de la cartera señaló que "las críticas por parte de sectores políticos creo que no corresponden. Esto es algo que fue aprobado en el Congreso unánimemente, fue respaldado por todos los sectores políticos".

"De hecho, en la misma ley se establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene un mandato de poder difundir este día y que es algo que contribuye también a las familias el que puedan acceder a museos, a también parques nacionales que tienen un costo y que hoy día son gratuitos y disponibles", complementó Wulf.

Finalmente, la influencer afirmó que optó por bajar la publicación tras recibir un llamado desde el propio ministerio en el que se le solicitó retirar el contenido, aunque aclaró que no se retracta de las preguntas planteadas a la autoridad.