Matías Claro, presidente de Cruzados, señaló que expresarán sus inquietudes a la ANFP sobre el punto de las bases de la Liga de Primera respecto al partido de definición por el "Chile 4" a Copa Libertadores: Si el campeón o el segundo finalista de la Copa Chile ya está clasificado, el cupo para el duelo contra el tercero de Primera División pasaría al cuarto o quinto de la máxima categoría.

El mandamás de la UC planteará que se modifique el Artículo 84, pues con esa posibilidad "no se cumple el mérito deportivo" reservado para la Copa Chile.

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