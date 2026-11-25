El cantautor Mauricio Redolés conversó con Una Nueva Mañana de Cooperativa sobre el especial concierto que ofrecerá este 27 de noviembre en el Teatro Ceina para celebrar los 30 años de su disco "¿Quién mató a Gaete?".

En la ocasión el músico nacional habló de este show, pero también analizó el consumo de cultura en Chile, habló de Macha y el Bloque Depresivo y los detalles de la grabación de su emblemático disco.

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