Buscan un arquero: La U definió puestos para reforzar su plantel el 2027
Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
En información que supimos en Cooperativa Deportes a través de Francisco Caneo, Universidad de Chile ya estableció los cuatro puestos prioritarios para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027.
La lista comienza por la búsqueda obligatoria de un arquero en el mercado argentino para generar competencia con Gabriel Castellón, además de un lateral izquierdo que otorgue alternativa a Marcelo Morales tras la partida de Felipe Salomoni, un volante de enlace y un extremo.